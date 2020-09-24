В среду Лукашенко провел тайную инаугурацию, однако ряд стран уже заявили о его непризнании в качестве президента страны.

Европейский Союз не признает инаугурацию Александра Лукашенко, равно как и результаты президентских выборов в Беларуси.

Об этом идет речь в заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в четверг утром на сайте Евросовета.

В тексте документа напоминается о предыдущем заявлении от 11 сентября. В нем, как и в новом документе, идет речь о том, что выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, из-за чего ЕС не признает их сфальсифицированные результаты.

"Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - убеждены в ЕС.

В заявлении отмечено, что инаугурация, проведенная накануне, прямо противоречит воле значительной части населения страны, которая была выражена в многочисленных и беспрецедентных акциях протеста.

"Позиция Европейского Союза ясна: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, в рамках новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов", - заявили в Евросоюзе, выражая солидарность с белорусским народом.

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В связи с этим в ЕС выступили за проведение новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением БДИПЧ и ОБСЕ. Действующую белорусскую власть в заявлении призвали воздержаться от насилия и репрессий против народа и немедленно отпустить на свободу всех политзаключенных.

"ЕС по-прежнему убежден в том, что инклюзивный национальный диалог и позитивный ответ на требования белорусского народа о новых демократических выборах - это единственный путь вперед в поиске выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа. В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", - идет речь в заявлении.

Выборы в Беларуси и инаугурация Лукашенко: что было ранее

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных. Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко, которая прошла в закрытом для общественности режиме.

В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные прошли в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акций и задержания.

Результаты выборов и легитимность Лукашенко не признали ряд стран, в том числе и Украина.

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Автор: Юрий Годован