Европейский Союз не признает инаугурацию Александра Лукашенко, равно как и результаты президентских выборов в Беларуси.
Об этом идет речь в заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в четверг утром на сайте Евросовета.
В тексте документа напоминается о предыдущем заявлении от 11 сентября. В нем, как и в новом документе, идет речь о том, что выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, из-за чего ЕС не признает их сфальсифицированные результаты.
"Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - убеждены в ЕС.
В заявлении отмечено, что инаугурация, проведенная накануне, прямо противоречит воле значительной части населения страны, которая была выражена в многочисленных и беспрецедентных акциях протеста.
"Позиция Европейского Союза ясна: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, в рамках новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов", - заявили в Евросоюзе, выражая солидарность с белорусским народом.
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В связи с этим в ЕС выступили за проведение новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением БДИПЧ и ОБСЕ. Действующую белорусскую власть в заявлении призвали воздержаться от насилия и репрессий против народа и немедленно отпустить на свободу всех политзаключенных.
"ЕС по-прежнему убежден в том, что инклюзивный национальный диалог и позитивный ответ на требования белорусского народа о новых демократических выборах - это единственный путь вперед в поиске выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа. В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", - идет речь в заявлении.
Выборы в Беларуси и инаугурация Лукашенко: что было ранее
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных. Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.
- 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко, которая прошла в закрытом для общественности режиме.
- В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные прошли в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акций и задержания.
- Результаты выборов и легитимность Лукашенко не признали ряд стран, в том числе и Украина.
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