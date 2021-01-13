Палата представителей США одобрила проект резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа.
Вопрос приняли большинством голосов представителей Демократической партии - 222 из них поддержали резолюцию, также "за" проголосовали десять республиканцев, сообщает Bloomberg.
Всего импичмент Трампа поддержали таким образом 232 члена нижней палаты. Против высказались 197 конгрессменов: все они представляют республиканцев.
Вопрос об отстранении Трампа теперь должен рассмотреть Сенат, который до 19 января находится на каникулах.
Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.
Дональд Трамп стал первым президентом в истории, которому нижняя палата дважды объявила импичмент.
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Импичмент Трампа: что известно
6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.
В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампа за "подстрекательство к мятежу".
Трамп считает инициированный Демократической партией против него импичмент самой большой "охотой на ведьм" в истории политики.
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