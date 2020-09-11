У следствия теперь есть 10 дней с момента задержания для предъявления обвинения.

В Беларуси арестовали Илью Салея – адвоката задержанной оппозиционерки Марии Колесниковой.

Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

Салей будет содержаться под стражей.

«Следствием принято решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена», - заявил Германчук.

У следствия теперь есть 10 дней с момента задержания для предъявления обвинения.

По словам Германчука, Салею должны предъявить обвинения до 19 сентября. В этот же срок обвинения предъявят Максиму Знаку и Марии Колесниковой.

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Похищение Колесниковой и других оппозиционеров: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 августа стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

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Автор: УНИАН