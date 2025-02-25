Маск родился в Южной Африке, но благодаря канадскому происхождению матери смог получить гражданство Канады в 1989 году.

На фоне угроз Трампа аннексировать Канаду сотни тысяч канадцев призвали правительство отобрать канадское гражданство у миллиардера Илона Маска, который вошел в состав американского правительства. Об этом пишет The Washington Post.

Более 230 000 канадцев подписали соответствующую петицию, обвиняя технологического миллиардера и союзника Трампа в том, что он присоединился к "иностранному правительству, которое пытается уничтожить суверенитет Канады". Также предпринимателя обвиняют в "деятельности, которая противоречит национальным интересам Канады".

Маск, который родился в Южной Африке и имеет гражданство Канады и США, играет особенно заметную роль во второй администрации Трампа. Он руководит Службой DOGE США, которая за последние недели уволила тысячи государственных служащих, пытаясь сократить расходы, и продолжает поддерживать президента Дональда Трампа, который призывает Канаду стать 51-м штатом и настаивает на высоких пошлинах для северного соседа Соединенных Штатов.

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Отвечая на петицию, Маск написал в соцсети: "Канада - не настоящая страна". Но потом удалил это сообщение.

Маск неоднократно критиковал политику премьер-министра Джастина Трюдо и высмеивал канадского лидера.

Ирен Блумраад, эксперт по вопросам гражданства и иммиграции, сказала, что возможности правительства лишать гражданства "очень ограничены". В основном это возможно в случаях, когда кто-то получил гражданство путем мошенничества. Что не касается Маска, который получил его из-за канадского происхождения его матери.

"Даже если петиция наберет миллионы подписей, правительство не может просто так лишить человека канадского гражданства", - сказала она.

Тем не менее, сказал Блумраад, петиция отражает "беспокойство и возмущение многих канадцев" заявлениями Маска в отношении Канады и его поддержки президента, "который унижает канадцев, бросает вызов суверенитету Канады и угрожает экономическим ущербом стране, которая была другом и союзником Соединенных Штатов в течение многих поколений".

Последние скандальные заявления Маска

Как писал УНИАН, недавно Маск подхватил путинский нарратив о том, что Владимир Зеленский якобы не является президентом Украины, потому что очередные выборы не состоялись в срок.

"Зеленский не может претендовать на представительство воли народа Украины, если не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы", - сказал миллиардер.

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