По словам премьера Израиля, Илон Маск является большим другом его страны.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддержал Илона Маска после того, как его обвинили в нацистском приветствии. По словам Нетаньяху, американского миллиардера "лживо клевещут", пишет The Times of Israel.

"Илон - большой друг Израиля. Он посетил Израиль после резни 7 октября... [и] с тех пор неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на защиту от террористов-геноцидов и режимов, стремящихся уничтожить единое еврейское государство. Я благодарю его за это", - написал израильский лидер на своей странице в соцсети X.

Таким образом Нетаньяху имел в виду 7 октября 2023 года, когда террористическая группировка ХАМАС вторглась в Израиль, в результате чего погибло 1200 человек, среди которых большинство гражданских.

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Позже Илон Маск поблагодарил премьер-министра Израиля за такую поддержку.

В то же время еврейский конгрессмен-демократ из Манхэттена Джерри Надлер заявил, что жест Маска был антисемитским и подчеркнул, что другие официальные лица должны осудить его.

"Я никогда не думал, что мы увидим день, когда то, что выглядит как приветствие "Хайль Гитлер", будет сделано за президентской печатью. Этому отвратительному жесту нет места в нашем обществе и он принадлежит к самым темным страницам человеческой истории. Я призываю всех моих коллег объединиться и осудить этот ненавистный жест за то, чем он является: антисемитизмом", - подчеркнул Надлер в своих соцсетях.

Жест Илона Маска после инаугурации Дональда Трампа - что известно

Как писал УНИАН, Илон Маск после инаугурации Трампа сделал странный жест. Миллиардер приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх. Его сразу сравнили с нацистским приветствием. Однако Маск отметил, что это означало, что он "отдает людям свое сердце".

Позже миллиардер прокомментировал жест, похожий на нацистский салют. По его словам, ему надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером".

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