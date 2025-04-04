Европейские регуляторы рассматривают возможность оштрафовать X на сумму более 1 миллиарда долларов.

Регуляторы Европейского Союза готовят серьезные штрафы против социальной сети X миллиардера Илона Маска за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией. Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, этот шаг, очевидно, усилит напряженность со США, поскольку будет направлен на одного из ближайших советников президента Дональда Трампа.

Среди предполагаемых мер - штраф и требования о внесении изменений в продукт, сообщают источники. При этом ожидается, что санкции будут объявлены этим летом.

При этом отмечается, что европейские власти все еще взвешивают, какой штраф выписать X, поскольку оценивают риски дальнейшего антагонизма с Трампом. По данным одного из источников, штраф может превысить 1 миллиард долларов. Это должно стать примером, чтобы удержать другие компании от нарушения Закона о цифровых услугах.

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При этом Европейский союз и X все еще могут достичь соглашения, если компания согласится на изменения, которые удовлетворят опасения регулирующих органов.

"Мы всегда применяли и будем применять наши законы справедливо и без дискриминации по отношению ко всем компаниям, работающим в ЕС, в полном соответствии с мировыми правилами", — заявил представитель Европейской комиссии, исполнительной власти блока, отказавшись комментировать конкретно X.

В прошлом году европейские регуляторы пришли к выводу, что X нарушает закон, отказываясь предоставлять данные сторонним исследователям, что затрудняет измерение того, как дезинформация и другие вредоносные материалы распространяются на сервисе. Власти также считают, что X не обеспечила достаточную прозрачность в отношении рекламодателей или не проверила подлинность пользователей, которые платят за "подтвержденную" учетную запись, что делает платформу более уязвимой для злоупотреблений и иностранного вмешательства.

При этом чиновники в Брюсселе ожидают, что Маск, который критиковал европейскую политику как форму цензуры, будет бороться с любым регулированием. В июле, после того как были опубликованы предварительные выводы Европейского Союза, г-н Маск заявил, что с нетерпением ждет возможности оспорить любое наказание в "очень публичной битве в суде".

Илон Маск - новости

Как сообщало издание Politico, президент США Дональд Трамп заявил своему ближайшему окружению, что Илон Маск в ближайшие недели откажется от своей должности в Белом доме.

А Axios писал, что Илона Маска и работников Департамента эффективности правительства DOGE хотят проверять на наркотики. Конгрессвумен Мики Шеррил уже внесла соответствующую инициативу на рассмотрение. Она, по данным СМИ, будет касаться и других должностных лиц.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил о том департамент Маска DOGE прекратит работу.

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