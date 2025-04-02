Трамп считает Гренландию важным и стратегически важным местом.

В администрации президента США Дональда Трампа пытаются оценить, в какую сумму обойдется Америке контроль над Гренландией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех источников в Белом доме.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, какими будут расходы и выгоды для Соединенных Штатов Америки, если мы приобретем Гренландию. Во сколько нам обойдется сохранение Гренландии как территории Соединенных Штатов", - сказал чиновник в Белом доме на условиях анонимности.

Уточняется, что в Белом доме проводятся переговоры относительно финансовых последствий "присоединения" Гренландии к США. Обсуждается, в том числе, стоимость предоставления государственных услуг 58 тысячам ее жителей. Также в Белом доме пытаются понять, какой доход в бюджет США могли бы принести природные ресурсы острова.

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"Президент (Трамп - УНИАН) считает, что Гренландия является стратегически важным местом, и уверен, что гренландцам будет лучше, если США защитят их от угроз в Арктическом регионе Он стремится к установлению долгосрочного мира", - отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По данным издания, в США хотят предложить правительству Гренландии более выгодное соглашение, чем ей предлагает Дания.

Планы Трампа на Гренландию

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание "присоединить" Гренландию к Соединенным Штатам. Он утверждал, что рассматривает все возможные варианты для достижения этой цели.

Американский политолог, профессор Пусанского национального университета в Южной Корее, эксперт по международным отношениям и вопросам Восточной Азии Роберт Э. Келли считает, что нападение на Гренландию закончится для США катастрофой, НАТО просто распадется".

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