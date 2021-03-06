Надпись на здании консульства в Харькове появилась 4 марта.

Сразу после шутки словацкого премьера о Закарпатье в Харькове на стенах консульства появилась надпись "Меняем Словакию на Крым", в МИД страны отреагировали.

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Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвешивать, как мы их используем", – заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

При этом глава МИД напомнил, что уже извинился вместе с премьером перед украинцами за неловкую ситуацию.

Что предшествовало

Словацкий премьер в эфире местной радиостанции Radio Express заявил, что в обмен на вакцину Sputnik V пообещал России "Закарпатскую Украину", но потом дал знать, что пошутил.

В МИД Украины немедленно отреагировали на слова главы словацкого правительства и призвали страну извиниться. Такие заявления, отметили в министерстве, негативно влияют на добрососедские украинско-словацкие отношения.

Уже на следующий день глава МИД Словакии в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой извинился за "шутку" политика. Лично извинился и сам премьер.

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Автор: УНИАН