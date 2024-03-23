Пропаганда ИГИЛ уже похвасталась снимками террористов, сделанными накануне теракта.

Информагентство Amaq, которое считается одним из рупоров террористической группировки ИГИЛ, опубликовало фотографию четверых мужчин, в которых опознали исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". На сообщение обратил внимание мониторинговый проект The Khorasan Diary, который отслеживает активность исламистов в Сети.

Как сообщается, пока трое боевиков расстреливали людей в зрительном зале киноцентра, четвертый в это время поджигал здание. Утверждается, что у террористов при себе были пулеметы, пистолеты и емкости с зажигательной смесью. Перед атакой они долгое время наблюдали за зданием "Крокуса".

В заявлении ИГИЛ утверждается, что их боевики атаковали "большую толпу христиан" в отместку за войну, которую некоторые страны ведут против них якобы в борьбе с исламом. Вероятно, России исламисты мстят за участие в сирийской гражданской войне.

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Российский оппозиционный проект The Insider обратил внимание на то, что одежда у двоих боевиков с фотографии ИГИЛ совпадает с той, что была на двух из четырех задержанных подозреваемых. Телеграм-канал Brief смог сопоставить трех задержанных с мужчинами на снимке, распространенным агентством Amaq.

Теракт в Подмосковье: последние новости

В результате расстрела посетителей и последующего пожара в подмосковном развлекательном центре "Крокус Сити Холл" погибли более 130 человек.

Хотя Владимир Путин уже успел объявить о связях террористов с Украиной, задержанные по подозрению в теракте являются выходцами из стран Центральной Азии. По словам одного из них, на совершение теракта его подговорил "помощник проповедника".

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