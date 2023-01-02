В случае объявления новой волны мобилизации Украине будет труднее перемалывать военную машину РФ, считает Жданов.

Российский президент Владимир Путин готовит страну к масштабной войне до последнего россиянина.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале. По его словам, настоящая частичная мобилизация идет в России с апреля, а полная - практически с сентября.

"Сейчас они продолжают набирать личный состав мобилизованных. А официально они говорят, что 5-9 января будет объявлено о второй волне мобилизации. Но для этого, я думаю, что границы они закроют", - сказал эксперт, отметив, что они могут ввести военное положение.

Видео дня

Жданов подчеркнул, что россиян "накачали" пропагандой о том, что против них настроен весь мир.

"Якобы они воюют с НАТО, хотя ни одного солдата НАТО на территории Украины нет. Якобы за суверенитет и независимость России. Покажите мне того, кто отобрал у России хоть один сантиметр их земли. Наоборот Россия поотбирала", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что вторая волна мобилизации может повлиять на фронт.

"Нам труднее будет перемалывать военную машину, когда ее накачают большим количеством личного состава. Здесь надежда на наших партнеров", - добавил он.

Новая волна мобилизации в РФ

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в России объявили о завершении мобилизации.

В украинской разведке считают, что уже в первой половине января в России начнется новая волна мобилизации.

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал видеообращение к россиянам. По его словам, в начале января власти РФ закроют границы для мужчин, объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации.

По словам Резникова, границы закроют и в Беларуси.

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