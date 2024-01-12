Атака производилась при поддержке ряда других стран.

В ночь на пятницу, 12 января 2024 года (по Киеву) Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Такой шаг стал ответом на атаки на судоходство в Красном море.

Успешную атаку прокомментировал президент США Джо Байден. По его словам, операция проводилась при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

"Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет впервые в истории. Эти нападения поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. В результате 27 нападений на международное коммерческое судоходство пострадали более 50 стран", – добавил он.

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По словам американского президента, экипажи из более чем 20 стран подверглись угрозам или были взяты в заложники в результате актов пиратства. Более 2000 судов были вынуждены отклониться на тысячи миль, чтобы избежать прохода через Красное море, что могло привести к задержкам доставки продукции на несколько недель.

Кроме того, 9 января хуситы предприняли крупнейшую на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей.

"Сегодняшние оборонительные действия последовали за этой обширной дипломатической кампанией и эскалацией нападений повстанцев-хуситов на торговые суда. Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят вражеским субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире. Я без колебаний предприму дальнейшие меры по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо", – подчеркнул Байден.

Удар по объектам хуситов в Йемене: основное

США и Британия нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена. Как сообщил американский, удары наносились с истребителей и ракетами "Томагавк".

Позже стало известно, что били по таким объектам как радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, места хранения и запуска баллистических ракет, а также места хранения и запуска крылатых ракет.

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