Очевидно, РФ рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии.

Москва для вывода своего военного контингента из Сирии, где свергнут режим диктатора Башара Асада, задействовала караван самолетов и корабли.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram, для отступления из Сирийской республики россияне задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники.

В частности, речь идет об авиабазе Хмеймим, которая в Сирии эксплуатируется Россией, и расположена к юго-востоку от города Латакия. По данным разведки, оттуда у российских оккупантов запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам в РФ - "Ульяновск", "Чкаловской" и "Приволжской".

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Кроме того, Москва привлекает дополнительные объекты флота - в городе Балтийск (РФ) приказали подготовить к выходу в сирийский Тартус сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин". Также взяли курс на Средиземное море большие десантные корабли Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Иван Грен".

"В операции "сирийское отступление" также участвуют вражеские фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко". В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики выяснили, что в Тартус прибыли сотни российских спецназовцев для обеспечения безопасного отступления.

Предполагается, что Кремль рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии. Об этом может свидетельствовать даже то, что представители "московской дипломатии" больше не называют "террористами" группировки, восставшие против режима Асада. Сейчас российские дипломаты демонстрируют своеобразную нейтральную, даже "милую" публичную риторику.

В то же время, по данным разведки, среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение. Говорится, что некоторые российские военные даже выражают недовольство своими командирами, в частности их организационной несостоятельностью. Сейчас одна из военных баз с российскими военными находится в осаде.

События в Сирии и бегство российских военных - что известно

Как сообщал УНИАН, наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в Алеппо. Впоследствии стало известно о падении диктаторского режима Башара Асада.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер считает, что на будущее российских военно-морских баз в Сирии повлияют разрушительные действия Москвы за последние десятилетия. По его мнению, России есть за что ответить, когда речь идет о сирийском народе, - РФ поддерживает жестокий режим Башара Асада - УНИАН, который убил сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей. Миллер напомнил, что российское правительство наносило удары по мирным жителям Сирии, а сейчас предоставило убежище Асаду.

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