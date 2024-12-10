Россиянам есть за что ответить перед людьми по всей Сирии, считает представитель Госдепа.

На будущее российских военно-морских баз в Сирии повлияют разрушительные действия Москвы за последние десятилетия. Уверенность в этом высказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

"Бесспорно, России есть за что ответить, когда речь идет о сирийском народе. Вы видели, как Россия поддерживает жестокий режим (Башара Асада - УНИАН), убивший сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей. Режим, который травил газом свой собственный народ. Вы видели, как российское правительство наносило удары по мирным жителям Сирии. И уже сейчас вы видели, как Россия предоставляет убежище жестокому тирану. Поэтому им (россиянам - УНИАН), несомненно, есть за что ответить перед людьми по всей Сирии", - отметил он.

Миллер добавил, что его не удивит, если люди в Сирии будут задавать эти вопросы, когда речь зайдет об остающихся в Сирии российских объектах:

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"Я не думаю, что влияние, которое Россия имела через эти базы в Сирии в течение последних 10-12 лет, являлось чем-то другим, чем катастрофическим для сирийского народа".

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что сирийский диктатор Башар Асад с членами своей семьи сбежал в Москву, Россия предоставила им политическое убежище.

До этого распространялась информация, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. В украинской разведке заявили. что Россия использовала дезинформацию о якобы авиакатастрофе, в которой мог погибнуть Башар Асад, для его спасения.

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