По данным журналистов, самолеты сбросили шесть бомб.

О местонахождении лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, убитого 27 сентября, Израилю сообщил иранский "крот".

Об этом со ссылкой на источник в ливанских органах безопасности пишет Le Parisien. В тот день Насралла посетил похороны погибшего во время авиаудара командира подразделения беспилотников "Хезболлы" Мохаммеда Хусейна Срура. В это время снабженные противобункерными бомбами израильские истребители F-35 ждали его.

После похорон генсек организации прибыл в свою штаб-квартиру в сопровождении иранского командира полка "Аль-Кудс", на встречу пришли еще двенадцать командиров.

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"Израильские службы дождались, пока все соберутся в комнате, где шиитское ополчение планирует свои военные операции, в сверхзащищенном подвале штаб-квартиры, прежде чем отдать приказ о бомбардировке. В общей сложности пилоты ЦАХАЛ сбросили шесть бомб, каждая весом две тонны", - пишет издание.

Собеседник издания называет эту атаку крупнейшей с 2006 года - взрыв услышали в центре Бейрута, а на месте ударов остался 30-метровый кратер и одни обломки.

Убийство Насраллы

Напомним, ранее Армия обороны Израиля сообщила об убийстве одного из основателей "Хезболлы" во время авиаудара по подземному штабу группировки в Бейруте.

Насралла возглавил "Хезболлу" еще в 1992 году, после смерти его предшественника Аббаса Мусави - он также погиб во время ракетного удара.

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