Израильские военные назвали убитого исполняющим обязанности командира спецподразделения "Радван".

Израиль 20 сентября во время авиаудара по Бейруту ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" и других высокопоставленных чиновников ливанского движения. В стране пообещали продолжать новую военную кампанию до тех пор, пока не будет обеспечена территория вокруг ливанской границы. Об этом сообщили израильские военные и источник в органах безопасности Ливана для Reuters.

По их информации, был убит Ибрагим Акила вместе с другими высокопоставленными членами элитного подразделения "Хезболлы" в результате авиаудара, что "резко обострило летний конфликт между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой".

В своем коротком заявлении премьер-министр Беньямин Нетаньяху отметил, что цели Израиля понятны, а его действия говорят сами за себя.

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"Последовательность действий на новой фазе будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута наша цель: безопасное возвращение жителей севера в свои дома", - подчеркнул в свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант.

В то же время израильские военные назвали Акила исполняющим обязанности командира спецподразделения "Радван" и добавили, что его убили вместе с около 10 другими старшими командирами, когда они проводили совещание. Источники в Ливане сообщили для Reuters заметили, что Акил входил в высший военный совет "Хезболлы".

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Как писал УНИАН, израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы "ухудшить террористические возможности и инфраструктуру" движения. В частности в разных точках страны прогремели взрывы.

В свою очередь 18 сентября 2024 года после двухдневных взрывов заминированных устройств в Ливане, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой эры" в военных действиях страны.

"Я понимаю, что мы находимся в начале новой эры в этой войне, и нам нужно адаптироваться. Это касается всех, особенно тех, кто находится в воздухе или контролирует то, что находится в воздухе. Поскольку позиция здесь сильнее, это не ХАМАС, это что-то другое, и нам нужно как следует подготовиться к этому вопросу, принять это во внимание", - отметил он.

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