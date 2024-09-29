Убийство Насраллы - это не просто израильско-арабское событие, а веха для всего мира.

Ликвидация главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы имеет значение для всего мира.

Такое мнение изданию BILD высказал израильский эксперт по безопасности Дан Шуфтан из университет Хайфы. "Убийство Насраллы - это не просто израильско-арабское событие, а веха для всего мира. Это в сотню раз важнее, чем убийство лидера ХАМАС. Насралла был не только военным лидером организации, у которой больше баллистических ракет, чем у большинства стран мира, но и религиозным лидером. Он был героем и вдохновителем для миллионов людей, которые верили в новый мировой порядок во главе с исламистами", - объяснил специалист.

Начиная с 1992 года, когда Насралла возглавил "Хезболлу", он превратил ее в одну из самых влиятельных сил. В настоящее время "Хезболла" процветает на Ближнем Востоке, в Европе и Южной Америке. Таких результатов Насралла добился при всесторонней поддержке Ирана.

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Теперь же его гибель лишит исламистов объединяющей фигуры, а Иран - важнейшего инструмента его региональной политики.

Ликвидация Хасана Насраллы

Сегодня в результате удара израильских ВВС был убит глава "Хезболлы" Хасан Насралла. Его ликвидировали при атаке на центральный штаб организации на юге Бейрута.

Спустя некоторое время "Хезболла" официально подтвердила гибель Насраллы.

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