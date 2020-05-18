Хаос и длинные очереди: тысячи желающих вернуться домой штурмуют границу Румынии

Людям приходится по несколько часов проводить в очереди.

На границах в Румынию образовались огромные очереди, так как граждане массово возвращаются в страну.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что только за один день в Румынию въехало 8 000 человек, в основном заробитчане, которые возвращались домой. А в целом оформлены на таможне 31 800 человек.

Дело в том, что после 15 мая гражданам Румынии, которые возвращаются домой из других стран, разрешили находиться на карантине и самоизоляции дома, тогда как раньше нужно было находиться в отдельном заведении.

Бесконечные очереди на границах наблюдаются преимущественно на западе страны. Чтобы выехать или въехать в Румынию, водители ждут более чем 5 часов в связи с усиленным эпидемиологическим контролем.

Лишь после протеста людей власти открыли другие пункты пропуска на западной границе. В частности, на одном из КПП состоялся стихийный митинг, ведь люди устали ждать в очереди часами.

На границах в целом продолжается хаос. Соблюдение социальной дистанции вообще невозможно. На таможне Недлак, одном из наиболее используемых пунктов пропуска с Западной Европой, ориентировочное время ожидания составляет 480 минут.