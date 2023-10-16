Боевики в буквальном смысле прикрываются детьми, чтобы защититься от ответных ударов со стороны Израиля.

Боевики ХАМАС намеренно запускают свои самодельные ракеты с территории школ, там же размещают склады с ракетами. Об этом заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

В частности Рёпке приводит спутниковые фото, которые, по его словам, свидетельствуют о подобной практике в городе Газа. Он отметил, что боевики так поступают специально, чтобы затруднить для Израиля нанесение ответных ударов по местам пусков.

"В ряде случаев склад с ракетами оборудуют в школьном подвале. Его соединяют с системой подземных тоннелей", – пишет издание.

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Также Рёпке утверждает, что в последнее время у боевиков ХАМАС появились более совершенные ракеты с боеголовками советского и иранского производства, способные достать до Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы.

Война Израиля против ХАМАС – последние новости

Как писал УНИАН, согласно последним данным, в плену у боевиков ХАМАС находится около 200 заложников, которые были захвачены во время масштабного нападения на Израиль 7 октября. Среди заложников много стариков, женщин и детей, говорят израильские военные.

На этом фоне израильская армия продолжает готовиться к проведению наземной операции в Секторе Газа. Президент США Джо Байден отметил, что Израиль должен уничтожить группировку ХАМАС, но полноценная оккупация Газы, по его мнению, была бы ошибкой.

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