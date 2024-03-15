Сбои начали фиксироваться с самого утра.

Система онлайн-голосования на так называемых "выборах" президента в России не работает. В день голосования фиксируют серьезные проблемы в работе системы электронного голосования, произошел сбой. Кибератаку организовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что сбои начали фиксироваться с самого утра. Российская центральная избирательная комиссия заявила, что якобы проблем нет, а сайт перегружен из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать", поэтому система работает в режиме очереди.

Между тем россияне в соцсетях сообщают о сбоях в онлайн-голосовании, а российские СМИ активно распространяют информацию о проблемах в работе системы.

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РосСМИ также сообщают, что зафиксирована серьезная DDoS-атака на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

Псевдовыборы президента РФ

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на псевдовыборы, которые с 15 по 17 марта проводит кремлевская власть. Он не считает перевыборы Владимира Путина демократическими.

Ранее УНИАН писал, что на оккупированных территориях Украины президентские "выборы" РФ проходят под дулом автомата. Российские "агитаторы" во время голосования на так называемых президентских выборах приходят в дома жителей оккупированных населенных пунктов Украины вместе с военными и заставляют их голосовать за Владимира Путина.

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