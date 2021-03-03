Четверо мужчин в возрасте от 18 до 35 лет разбили лагерь прямо в парке, где и изнасиловали женщину.

Туристка из Ирландии подверглась групповому изнасилованию на Канарских островах после того, как посочувствовала группе мигрантов из Северной Африки.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в парке Агуа Ла Перра на острове Гран-Канария. Четверо мужчин в возрасте от 18 до 35 лет прибыли на испанский курорт и получили жилье, находившееся в ведении Красного Креста. Вскоре их выгнали за нарушение правил, после чего мигранты разбили лагерь прямо в парке.

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Прогуливавшаяся по его территории 36-летняя ирландка остановилась рядом с приезжими и поинтересовалась, может ли она чем-либо им помочь, но «в течение нескольких секунд» подверглась нападению.

В результате всех четверых подозреваемых задержали. Предполагается, что каждому из них будет предъявлено обвинение в групповом изнасиловании.

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Автор: УНИАН