Туристка из Ирландии подверглась групповому изнасилованию на Канарских островах после того, как посочувствовала группе мигрантов из Северной Африки.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в парке Агуа Ла Перра на острове Гран-Канария. Четверо мужчин в возрасте от 18 до 35 лет прибыли на испанский курорт и получили жилье, находившееся в ведении Красного Креста. Вскоре их выгнали за нарушение правил, после чего мигранты разбили лагерь прямо в парке.
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Прогуливавшаяся по его территории 36-летняя ирландка остановилась рядом с приезжими и поинтересовалась, может ли она чем-либо им помочь, но «в течение нескольких секунд» подверглась нападению.
В результате всех четверых подозреваемых задержали. Предполагается, что каждому из них будет предъявлено обвинение в групповом изнасиловании.
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