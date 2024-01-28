США интересует оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису отдать Украине оружие. Взамен Вашингтон пообещал оказать помощь на сумму 200 миллионов долларов.

Отмечается, что США интересует оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине.

"Если эти возможности представляют интерес для Украины, и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности возможного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 миллионов долларов США", - говорится в сообщении греческого издания Kathimerini.

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В свою очередь Мицотакис заявил о "важном дне" для национальной обороны и дипломатии Греции. При этом он указал, что письмо от Блинкена подчеркивает и закрепляет глубину греко-американских отношений.

В письме также говорится, что 27 сентября 2022 года завершилась передачи Греции 30 миллионов долларов на оборонные закупки через внешнее военное финансирование, чтобы поощрить поддержку Украины.

Госдепартамент США ранее разрешил продажу Греции истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 8,6 миллиарда долларов. Агентство по вопросам сотрудничества по безопасности Пентагона сообщило, что речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и другого оборудования.

Помощь от Греции - главные новости

12 августа 2023 года Афины присоединились к гарантиям безопасности для Украины, которые ранее одобрили страны G7.

28 августа стало известно, что Греция может передать Украине 100 танков Leopard 1A5, которые еще эксплуатировались.

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