Греческие компании готовы участвовать в транспортировке украинского зерна по альтернативному зерновому коридору, отметил президент Украины.

Греция будет участвовать в тренировке украинских пилотов на F-16, обсуждаются детали по оборонной поддержке Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной работы с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом во время встречи с представителями СМИ.

"Я назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение этой страшной агрессии России. Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции - Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Мы благодарны за то, что будет оборонительная поддержка для Украины, команды отрабатывают соответствующие детали", - отметил Зеленский.

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По его словам, во время встречи речь шла об угрозе со стороны России насчет портов и свободы мореплавания в Черноморском регионе. Зеленский сказал, что все усилия направлены на восстановление безопасности на Черноморском и Азовском побережье, потому что это важно, в частности, для продовольственной безопасности для всего мира.

"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море, он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита. И это действительно очень важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одесса. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно черноморской акватории", - сказал президент Украины. По его словам, речь шла и о системах ПВО для Украины.

Зеленский отметил, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна, и Украина очень на это рассчитывает.

Президент Украины сказал, что премьер-министр Греции заверил, что его страна готова участвовать в восстановлении населенных пунктов Украины, пострадавших от боевых действий, в частности, речь идет об Одессе.

Зеленский напомнил, что Греция поддерживает желание Украины стать членом ЕС и НАТО.

Помощь Украине - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 12 августа Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, которые ранее одобрили страны G7. Она стала 14 страной в этом списке.

12 июля на полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе было объявлено о принятии совместной декларации стран G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) о поддержке безопасности Украины.

13 июля Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. В частности, это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

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