Граждане РФ составляют 70% от всех, подающихся на гражданство.

В Молдове заявили, что им трудно справиться с возросшим количеством заявок о предоставлении гражданства гражданам Российской Федерации.

"В связи с резким увеличением числа запросов на получение молдавского гражданства агентство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешнего срока в 20 дней", - цитирует агентство, которое занимается вопросами гражданства и паспортов, Reuters.

Отмечается, что причиной увеличения числа людей, которые хотят получить гражданство Молдовы, послужила "геополитическая ситуация в регионе, сложившаяся в результате войны России против Украины". 70% подающихся на гражданство - граждане РФ, еще 20% - Украины.

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Молдова и война в Украине:

Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года Украина предупредила Молдову о том, что Москва планирует захватить власть их стране. Эту информацию подтвердила и президент Майя Санду - она заявила, что РФ хочет совершить госпереворот в стране.

Этим летом стало известно, что Молдова высылает 45 российских дипломатов из посольства в Кишиневе. Они объяснили это тем, что хотят ограничить количество людей, пытающихся дестабилизировать ситуацию в стране.

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