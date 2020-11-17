Кроме того, журналисты заметили в том же районе российский танк.

Россия переместила установленные на грузовиках реактивные системы залпового огня в контролируемый ею "коридор" между Арменией и Нагорным Карабахом.

Об этом сообщает Reuters.

"Грады" российские миротворцы привезли с собой еще на прошлой неделе.

Москва выступила посредником в прекращении боев между Азербайджаном и этническими армянскими силами. Договоренности разрешали размещение почти 2 тысяч российских миротворцев. Этот процесс продолжается.

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В понедельник Минобороны РФ заявило, что Россия установила 7 временных постов наблюдения в Лачинском коридоре, чтобы "обеспечить безопасный проход" россиян в контролируемые Арменией районы Нагорного Карабаха.

По информации Reuters, "миротворцы" установили в этом коридоре две системы залпового огня "Град", привезенных военными грузовиками.

В одной из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывает на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У второго номеров не было, однако его сопровождал военный грузовик КамАЗ с российскими номерами того же округа.

Кроме того, журналисты заметили в том же районе российский танк. В заявлении Кремля говорилось накануне, что миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. Отдельных упоминаний о ракетных системах в ней нет.

Нагорный Карабах: что известно

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий, когда армия Азербайджана начала операцию по восстановлению контроля над этим регионом.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно достигнутой договоренности, подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющий Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России.

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Автор: Яна Ставская