В МИД заявили, что Израиль в любом случае продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что изменит политику МИД в отношении Украины и российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время церемонии вступления в должность, пишет Haaretz.

Отмечается, что уже сегодня, 3 января, Коэн собирается поговорить по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это будут первые переговоры между главами МИД Израиля и России после начала полномасштабной войны в Украине.

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"В российско-украинском вопросе мы одно сделаем наверняка – мы будем меньше публично выступать", – пообещал он.

По словам Коэна, Израиль в любом случае продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Однако министр отказался комментировать просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны.

Как известно, предыдущий министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не общался с коллегой из РФ после начала российского вторжения.

Война в Украине: роль Израиля

Израиль с начала войны длительное время воздерживался от предоставления Украине военной помощи, а ограничивался только гуманитарной. В октябре 2022 года власти Израиля заявляли, что страна не будет поставлять Украине вооружение.

Впоследствии министр обороны Израиля Бени Ганц снова подтвердил, что его страна не будет передвать Украине системы ПВО.

В ноябре 2022 года СМИ писали, что Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами.

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