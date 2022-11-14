СМИ сообщают, что за последние три года военные РФ значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения на авиабазе Шайрат.

Израиль нанес ракетный удар по крупной сирийской авиабазе Шайрат, которую использовали иранские и российские военные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиа Сирии.

В результате удара по аэродрому двое военных погибли, трое ранены, сообщает сирийское информагентство SANA. Военные источники утверждают, что атакованная авиабаза недавно использовалась военными Ирана.

Один военный источник агентства, не уполномоченный делать публичные заявления, говорит, что удары были нацелены на взлетно-посадочную полосу на авиационной базе, расположенной на юго-востоке от города Хомс.

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Также источники в силовых структурах сообщают, что Россия, сохраняющая военное пристутствие в Сирии, размещает войска рядом с авиабазой Шайрат и использует этот объект.

Сирийский центр по правам человека (SOHR) написал, что в сторону цели с израильских истребителей было запущено четыре ракеты.

Российские базы в Сирии

Для военного флота Москва использует базу ВМФ в Тартусе, для базирования ВКС – аэродром Хмеймим вблизи населенного пункта Латакия. Кроме того, Россия использует аэродромы Шайрат в провинции Хомс, Тиас в Пальмире, а также развернула базу на аэродроме Эль-Камишли.

Атака на авиабазу Шайрат в Сирии

В 2018 году сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу. Пентагон тогда выступил с заявлением о том, что США не ведут военных действий в этом регионе.

Сирийские военные заявили, что за ракетной атакой стоит Израиль, поскольку военные самолеты вошли в сирийское воздушное пространство со стороны Ливана. В армии Израиля ответили, что не располагают информацией об ударах в Сирии.

В 2017 году аэродром Шайрат был почти полностью разрушен в результате американского ракетного удара. США выпустили по военной базе около 50 крылатых ракет в ответ на химическую атаку в Хан-Шейхуне.

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