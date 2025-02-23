Председатель Европейского Совета Антониу Кошта созывает на 6 марта специальное заседание, на котором будет обсуждаться война в Украине и безопасность Европы.

Об этом он сообщил в микроблоге X. Кошта предупредил об определяющем моменте для Украины и европейской безопасности, отметив, что продолжит работать с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и всеми государствами-членами, чтобы быть готовыми к принятию решений:

"Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общее стремление ответить на эти вызовы на уровне ЕС: укрепить европейскую оборону и сделать решительный вклад в обеспечение мира на нашем континенте и долгосрочной безопасности Украины".

Реакция Европы на переговоры США и России

Последние шаги администрации президента США Дональда Трампа по сближению с Россией вызвали значительную обеспокоенность среди европейских стран. Европейские лидеры опасаются, что такие действия могут привести к ослаблению трансатлантических связей и подорвать единство в противостоянии российской агрессии.

Видео дня

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Париже уже два саммита европейских лидеров, на которых обсуждали войну в Украине и усиление безопасности Европы.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра, в годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации, на саммит в Киеве прибудут лидеры 13 стран и глава Еврокомиссии. Еще 24 лидера примут участие онлайн.

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