Это демонстрирует миру, что даже в Европе к странам не относятся одинаково, сказали в Словении.

В Чехии, Румынии и Словении недовольны тем, что не получили приглашения на саммит европейских лидеров в Париже, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Французская газета Le Monde цитирует источник в чешском правительстве, который обвинил французского лидера в высокомерии: "Кроме Польши, нет страны, более близкой к войне, чем Чехия. Ни одна страна не имеет больше украинских беженцев на душу населения, и мы управляем одной из самых эффективных систем поставок оружия".

Советник президента по вопросам обороны и безопасности Кристиан Дяконеску выразил сожаление, что Румынию, несмотря на ее усилия, не пригласили присоединиться к этой дискуссии. В то же время он заверил, что мнение Бухареста будет учитываться в дальнейшем:

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"Предметы обсуждения не будут связаны с безопасностью и стабильностью восточного фланга НАТО, такого как Черноморский регион, и, что очень важно, никаких решений не будет принято, но я могу заверить вас, что будет дальнейшая работа, которая будет включать и нас".

Президент Словении Наташа Пирц Мусар считает, что отсутствие лидеров других европейских стран "посылает неправильный сигнал" относительно усилий, направленных на достижение мира в Украине.

"На символическом уровне организаторы парижского саммита демонстрируют миру, что даже в Европе к странам не относятся одинаково. Это не в духе процесса европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую уважают в мире. Это не та Европа, которая была бы достойным партнером для североамериканского союзника", - цитирует ее RTV SLO.

Парижский саммит

Напомним, европейские лидеры выражают обеспокоенность из-за отсутствия приглашения на переговоры по завершению войны в Украине, инициированные США.

Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренную встречу в Париже с лидерами ряда стран и представителями НАТО и Европейского Союза.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа и Украина будут привлечены к переговорам, когда они перейдут в серьезную фазу, но пока процесс находится на начальном этапе.

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