Представитель Службы государственной безопасности Грузии Бачо Мгеладзе заявил, что Михеил Саакашвили из тюрьмы планирует организовать насильственное свержение власти.

Суд над экс-президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили может произойти в тюрьме.

Об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил в эфире телеканала "Рустави 2", сообщает Грузия Online.

10 ноября должен начаться судебный процесс по делу о погроме в телекомпании "Имеди".

По словам Брегадзе, Минюст строго рекомендует, исходя из мер безопасности, не вывозить экс-президента Грузии из Руставского пенитенциарного учреждения №12.

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"Мы рекомендуем провести судебный процесс в Руставском учреждении №12. Такова наша рекомендация и, естественно, мы воспользуемся всеми правовыми средствами для достижения этого. Судебный процесс может быть проведен и в другом месте, но мы строго рекомендуем не выводить заключенного из пенитенциарного учреждения №12. Именно исходя из интересов его безопасности, мы обязаны защищать его и обеспечивать правопорядок. Если будет какая-то провокация, кто будет отвечать за это? Нельзя, чтобы все силы были направлены на пресечение провокации. Соответственно, мы рекомендуем провести процесс в 12-м пенитенциарном учреждении", - отметил Брегадзе.

В свою очередь представитель Службы государственной безопасности Грузии Бачо Мгеладзе на брифинге заявил, что Саакашвили из тюрьмы планирует организовать насильственное свержение власти.

По его словам, с 6 ноября отдельные политические группы намерены организовать постоянные митинги перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави, куда планируется привезти сторонников из регионов. Кроме того, акция протеста запланирована в Тбилиси.

Мгеладзе отметил, что организаторы акций планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути к пенитенциарному учреждению, где содержится Саакашвили.

"Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются осужденным Михеилом Саакашвили, который дает директивы лидерам различных оппозиционных партий посредством людей, навещающих его в пенитенциарном учреждении", - утверждает Мгеладзе.

Он подчеркнул, что Служба госбезопасности примет меры по предупреждению и пресечению преступления. Виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

Саакашвили держат в Руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику. Власти соглашаются госпитализировать его в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси.

В то же время, как заявили адвокаты, в больнице этой тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.

28 октября адвокат Дито Садзаглишвили сообщил, что Саакашвили согласился на оказание ему медицинской помощи.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

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Автор: Виктория Токарева