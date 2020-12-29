Нигерийцы остались без продовольствия из-за решения правительства о запрете работі компаний, которые поставляют еду в магазины.

В Нигерии люди из-за голода вынуждены штурмовать продовольственные склады и продуктовые магазины.

Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

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Как сообщается, население захватывает любые склады с продовольствием и толпы людей ходят по улицам в поисках еды.

По данным Telegram-канала "Протесты в мире", причиной голода стало то, что местные власти запретили работу компаний, которые поставляют еду в магазины. Правительство Нигерии считает, что это решение поможет предотвратить распространение коронавируса.

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Автор: Екатерина Лиманская