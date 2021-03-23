NFT первого твита главы Twitter купил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави.

Глава Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит, который также был первой сделанной в соцсети записью.

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Твит «Просто настраиваю свой твттр», опубликованный 21 марта 2006 года, продан за более чем 2,9 миллиона долларов.

Сообщается, что NFT первого твита главы Twitter купил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. После продажи NFT сам твит остался доступен на сайте твиттера.

По словам Дорси, деньги от продажи он передаст фонду GiveDirectly на программу помощи нищим семьям Африки Africa Response.

Продажа твита: детали

Победитель аукциона получил «уникальный цифровой сертификат на твит, подписанный его автором».

В нем содержатся метаданные твита: когда он был опубликован, его содержание и цифровая подпись криптокошелька его автора.

Сам сертификат представляет собой так называемый невзаимозаменяемый токен (NFT). В таких токенах часто конвертируются произведения цифрового искусства, их покупатели получают права собственности на объекты, существующие только в цифровом пространстве.

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Автор: Людмила Жерновская