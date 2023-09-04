Чиновница отметила, что в Украине продолжают гибнуть люди, пока канцлер колеблется.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц - единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом Штрак-Циммерман написала в Twitter. Она подчеркнула, что это безответственная позиция на фоне смертей украинцев.

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. Однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - написала Штрак-Циммерман.

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Taurus для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что нужно срочно принять решение о передаче Украине ракет Taurus.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина находится на правильном пути и Германия все же передаст украинским военным ракеты Taurus. При этом он отметил, что сроки поставок этого оружия - "действительно трудный вопрос".

За передачу Украине этих дальнобойных ракет выступает и председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. В то же время он считает, что ракеты должны иметь ограниченный радиус действия, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

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