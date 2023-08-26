В течение нескольких недель шла дискуссия о ракетах Taurus из Германии. Но пока Берлин отказывается поставлять это вооружение.

Украина находится на правильном пути и Германия, несмотря на предыдущие отказы, все же согласится передать нашим Силам обороны дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом в интервью изданию Bild заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сроки поставок этого типа оружия - "действительно трудный вопрос", однако он не думает, что "это займёт целый год".

"Я очень оптимистичен и вижу, что в будущем мы также получим Taurus из Германии. Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей", - сказал Резников.

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Он напомнил, что уже существуют различные коалиции, например, танковая или артиллерийская коалиция. А недавно возникла коалиция с ракетами SCALP из Франции, и она только и ждет присоединения новых членов, "типа Тауруса".

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина отправила Германии запрос по поставкам ракет Taurus еще весной 2023 года, однако руководство страны до сих пор отказывалось от передачи этих боеприпасов. Министр обороны Германии Борис Писториус с осторожностью отнесся к передаче Украине этого дальнобойного вооружения. А в начале августа он заявил, что поставка крылатых ракет Taurus для Украины не является приоритетом для Берлина.

В свою очередь, глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право получить ракеты Taurus от ФРГ. Он добавил, что Германия пытается усиливать обороноспособность Украины всеми доступными способами.

Однако, канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что Берлин не готов к передаче Украине ракет Taurus. По его словам, Германия продолжит тщательно взвешивать каждое отдельное решение по военной помощи для Украины, в том числе и по передаче ракет Taurus.

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