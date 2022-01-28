Мужчину разоблачили в ходе расследования по другому вероятному российскому шпиону.

Федеральное правительство Германии выслало российского дипломата, подозреваемого в шпионаже, и объявило его персоной нон-грата.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

По информации газеты, сотрудник консульства РФ в Мюнхене был объявлен "нежелательным лицом".

По словам знакомых с процессом людей, мужчина был якобы аккредитован как дипломат, но на самом деле был штатным работником российской Службы внешней разведки.

Его разоблачили в рамках расследования генерального прокурора в отношении Ильнура Н., которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

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Детали

Как научный сотрудник кафедры одного из баварских университетов Н. передал секретную информацию разведке РФ, в частности данные о технологии европейской ракеты-носителя "Ариан". Но был задержан летом 2021 года, и на этой неделе ему объявили обвинение в Высшем земельном суде Мюнхена.

Обвиняемый сказал следователям, что не знал, что имеет дело с российской разведкой. Но немецкая прокуратура не смогла привлечь к ответственности россиянина из-за дипломатического статуса.

Сразу после ареста мужчине пришлось покинуть Германию.