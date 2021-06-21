Ему вменяют "работу на российскую спецслужбу с октября 2020 и по настоящее время".

В Германии арестовали российского ученого, которого подозревают в передаче конфиденциальной информации из немецкого колледжа в Москву в обмен на деньги.

Об этом пишет Радио свобода со ссылкой на сообщение немецкой прокуратуры.

Согласно данным следствия подозреваемый Ильнур Н. был задержан 18 июня. На следующий день после задержания суд отправил его под стражу, а у него дома и на работе прошли обыски.

Задержанный россиянин является научным сотрудникок одного из немецких университетов. Следствие полагает, что с октября 2020 по июнь 2021 года подозреваемый имел несколько встреч с сотрудником российской внешней секретной службы. Зафиксировано было три его встречи с сотрудником российской внешней разведки, на которых он передавал российскому агенту какую-то определенную информацию, полученную им в университете, в обмен на денежные выплаты.

Других подробностей не прокуратура Германии не приводит.

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Автор: Олег Давыгора