В настоящее время над этим идет активная работа между украинскими и немецкими партнерами.

Германия готовит тестовую экспортную перевозку украинского зерна своей железной дорогой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"В ближайшее время экспорт украинского зерна через одесские порты является невозможным, поэтому надо работать над возможностью экспорта через Польшу. Германия планирует способствовать этому, в частности с помощью немецкой железной дороги. Мы работаем с нашими украинскими партнерами над тем, чтобы в скором времени осуществить такую тестовую перевозку", - сказала она.

Также Фельдгузен отметила, что Германия нацелена на долгосрочное партнерство с Украиной и сначала передала ему именно то оружие, которое можно было быстро транспортировать. По ее словам, учения по использованию украинскими военнослужащими более современного оружия, в частности немецких гаубиц PzH 2000, почти завершены.

По ее мнению, недавний визит европейских лидеров, в частности канцлера Германии Олафа Шольца, не имел особого значения для принятия решения о рекомендации предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. В то же время, для канцлера было очень важно получить эти впечатления от увиденных им разрушений украинских городов.

"Европейская комиссия поддерживает усилия Украины стать членом ЕС. Есть несколько вещей, которые Украина должна выполнить. Я думаю, эти условия Украина может выполнить просто. Но судебная реформа является важнейшим и одновременно самым сложным условием для вступления в ЕС", - подчеркнула посол.

Напомним, в ЕС заговорили о "коридорах солидарности" для экспорта зерна из Украины. Европейские эксперты ищут пути для ускоренного прохождения госграницы грузовиков с зерном.

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