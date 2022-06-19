Европейские эксперты ищут пути для ускоренного прохождения госграницы грузовиков с зерном.

Одесса играет ключевую роль в экспорте зерна, для его транспортировки необходимы "коридоры солидарности".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил заместитель председателя Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине Фредерик Весслау.

Он отметил, что из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину наша страна не имеет возможности экспортировать зерно, и сейчас для упрощения экспорта необходимы "коридоры солидарности". Это предполагает ускорение, упрощение транспортировки грузовиков с зерном через госграницу.

Консультативная миссия ЕС в Украине выполняет задачи, в частности по оказанию помощи пограничникам и таможенникам в создании максимально благоприятных возможностей для пересечения госграницы фур с зерном. Это делается для того, чтобы грузовики не ждали на границе часами, днями, а скорее транспортировали важный груз.

Также, как отметил Весслау, миссия способствовала переговорам между правительствами Украины и Румынии по открытию большего количества пунктов пропуска для ускорения транспортировки зерна.

Весслау добавил, что российская агрессия – это полномасштабная война и блокада Черного моря очень негативно влияют на ситуацию в целом во всем мире, создавая угрозу голода. Поэтому цивилизованный мир заинтересован в том, чтобы был обеспечен экспорт из Украины.

"Конечно, Одесса играет ключевую роль в экспорте зерна. И европейские партнеры вместе с правительством Украины ищут возможности, чтобы его наладить, обсуждаются различные возможности того, как можно транспортировать зерно через границу", - сказал заместитель главы миссии.

По его словам, во время визита в Одессу, который стал первым после 24 февраля, представители миссии проведут ряд встреч, в том числе с местными властями и руководством администрации Одесского порта.

"Также будет обсуждать, как лучше привлечь экспертов на границе, чтобы лучше создать такие коридоры, проезды солидарности для улучшения экспорта", - акцентировал Весслау, назвав этот вопрос одним из наиболее приоритетных.

Кроме того, представители миссии планируют обсудить с местными властями возможности возобновления работы, которая проходила в городе до 24 февраля. Это, в частности, тренинги для правоохранителей, коммуникация между правоохранительными органами и гражданским обществом и тому подобное.

Как подчеркнул Весслау, украинские правоохранительные органы сыграли значительную, ключевую роль в защите граждан, страны и продолжают выполнять свои обязанности.

Как сообщал УНИАН, из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Вас также могут заинтересовать новости: