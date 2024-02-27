Если Трамп снова вернется в Белый дом, то может сказать немцам "Я вам говорил".

Успехи РФ в Украине и торможение помощи США для Украины усиливают реальность того, что Германии нужно думать о собственной обороне, но ей не хватает сил для этого.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, Германия неоднократно обещала и не смогла потратить на оборону 2% валового внутреннего продукта. В этом месяце министр обороны Борис Писториус заявил, что в новой мировой ситуации Германии, возможно, придется тратить на оборону до 3,5% ВВП.

Не крах, но упадок

Экономические новости также неутешительны. В прошлом году ВВП Германии сократился на 0,3%, а на прошлой неделе правительство снизило прогноз роста на 2024 год до жалких 0,2%. Экономисты ожидают отрицательного роста в течение первого квартала 2024 года, что приведет к рецессии страны. Прогнозы по недвижимости являются мрачными, а уровень деловой уверенности достигает рекордно низкого уровня. Эксперты указывают на снижение экономической активности.

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Особенно болезненным местом являются цены на энергоносители. Химический гигант BASF объявил о сокращении расходов на 1 миллиард евро в своей деятельности в Германии, обвиняя в этом низкий спрос на немецком рынке и "структурно более высокие цены на энергоносители". Огромные субсидии США согласно так называемому Закону о снижении инфляции побуждают немецкие компании смотреть за Атлантику.

Китайская конкуренция вызывает еще одно серьезное беспокойство. Китай давно опередил Германию как крупнейший в мире производитель автомобилей. Все чаще, особенно в области электромобилей, страна бросает вызов Германии как недорогой и высококачественный производитель. Пекин стремится маргинализировать немецкие капитальные и автомобильные компании, а китайские экспортеры бросают вызов доминированию Германии на мировых рынках.

Ассоциации, представляющие малые и средние фирмы Mittelstand, которые составляют сердце немецкой экономики, предупреждают о потере конкурентоспособности Германии. Министр экономики Роберт Хабек заявил, что экономика находится в "бурном состоянии". "Конкурентоспособность Германии как промышленного региона" вызывает сомнения.

Ситуация еще не критическая. Перспективы сектора услуг лучше, чем для производства. По анализоом Ifo, экономика Германии стабилизируется на низком уровне.

"Я вам говорил"

Между тем трехпартийное коалиционное правительство Германии парализовано внутренней борьбой. Крупнейшая партия в коалиции, Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца, глубоко разделена в отношении внешней политики, многие ностальгируют по хорошим отношениям с Россией и протестуют против увеличения военных расходов. СДПГ также хочет, чтобы правительственные инициативы, похожие на американские, возродили немецкую промышленную машину и расширили социальные выплаты. Зеленые и Свободные демократы фокусируются на других аспектах развития экономики страны.

Это не то место, в котором себя представляли немцы. Шестнадцать месяцев чиновники, экономисты и аналитические центры в Берлине убеждали, что все работает хорошо. Россия терпела крах в Украине. Тогда аналитики прогнозировали, что энергетический переход повысит конкурентоспособность и занятость Германии.

В этих обстоятельствах неудивительно, что в Германии растет поддержка антиистеблишментских партий. Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) сейчас имеет большую поддержку, чем любая из правящих партий: один недавний опрос показал, что AfD имеет 19%, Социал-демократы - 14%, Зеленые - 13%, а Свободные демократы - 4%.

"Худшей пилюлей для немецкого истеблишмента может быть осознание того, что в важнейших вопросах, стоящих перед Германией, Дональд Трамп был прав там. Ложиться в постель с Владимиром Путиным ради дешевой энергии было одновременно глупо и глубоко нелояльным к Западу. Немецкая оборонная политика была губительной и опасной. Китай не был надежным партнером", - пишет издание.

Журналисты предполагают, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, его посланием, вероятно, будет "Das habe ich gleich gesagt" или "Я вам говорил".

Что Трамп говорил о НАТО

Как сообщал УНИАН, бывший президент США Дональд Трамп, который стремится переизбраться на второй срок, заявил, что США не будут защищать страны-члены НАТО в случае невыполнения финансовых обязательств по расходам на оборону. Более того, в этой связи он заявил, что США будут поощрять россиян делать что угодно, что те захотят.

Затем американский президент Джо Байден сказал, что заявление Трампа о попустительстве российской агрессии против стран Альянса представляет угрозу для безопасности Штатов.

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