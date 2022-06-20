Сандерс напомнил, что он первый начальник Генштаба с 1941 года, который принял командование армией на фоне войны в Европе с участием континентальной державы.

Новый глава Вооруженных сил Великобритании призвал подготовить страну к войне в Европе и создать армию, способную победить Россию.

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на газету The Independent, об этом заявил новый глава генштаба страны генерал Патрик Сандерс.

"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", - написал Сандерс своим подчиненным после того, как в начале недели сменил на посту главы Генерального штаба войск Великобритании генерала Марка Карлтона Смита.

По словам Сандерса, российское вторжение в Украину подчеркивает основную цель британской армии - "защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше".

"Мы - поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", - добавил он.

Сандерс напомнил, что он первый начальник Генштаба с 1941 года, который принял командование армией на фоне войны в Европе с участием континентальной державы.

В 2021 году правительство в Лондоне опубликовало планы по сокращению регулярной армии, снизив целевую численность с 82 тыс. до 72,5 тыс. человек к 2025 году, отмечает The Independent. На тот момент, регулярная армия Великобритании насчитывала около 76,5 тыс. солдат, пишет издание.

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон назвал четыре шага для укрепления способности Украины для самозащиты от агрессии Российской Федерации.

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