Лондон официально сообщил о передаче ВСУ ракетных систем M270B1.

Великобритания усилит Вооруженные Силы Украины ракетной системой M270, об этом официально сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. И хотя точное количество систем не раскрывается, но по данным некоторых британских СМИ речь идет только о трех единицах.

Важно, что это заявление прозвучало сразу после сообщения из Белого Дома о передаче Украине ракетных комплексов HIMARS. Дело в том, что это ракетные системы одного семейства, использующие одинаковые боеприпасы.

Особенности M270

И если быть справедливым, то вся история этого семейства вооружения берет свое начало именно с M270 MLRS, разработанной в 70-х годах. Тогда Пентагон очень внимательно присмотрелся к опыту Войны Судного дня, когда реактивными системами залпового огня достаточно эффективно уничтожали зенитные ракетные комплексы и вели контрбатарейный огонь.

Более того, создание M270 стало межнациональным проектом НАТО и проводилось совместно США, Великобританией, Германией, Францией и Италией. То есть, вся система M270 была создана для противостояния армии СССР.

А концепция практического использования сводилась к принципу "бей-убегай", когда пусковые выходят на позицию, отстреливаются, перемещаются, перезаряжаются и едут на новую позицию и так по кругу. Именно для обеспечения тактической мобильности предпочтение было отдано гусеничному шасси, а для унификации и ускорения разработки взяли платформу БМП Bradley.

Также для ускорения перезаряжания была применена довольно интересная система, когда сразу заряжается весь "пакет" из шести ракет с помощью встроенной в самую пусковую систему лебедок. Это позволяет перезаряжать установку в считанные минуты, в то время, когда советские системы требуют очень долгой зарядки кожного снаряда отдельно. Стоит отметить, что M270 вмещает два таких пакета, что дает суммарный залп в 12 ракет.

Также за время существования M270 появились и модернизации этой системы, включая национальные проекты. В частности, в Великобритании стоит на вооружении версия M270B1, которая включает улучшенную систему управления огнем, а также дополнительное бронирование от фугасов.

В свою очередь, американский HIMARS является фактически дальнейшим развитием этой системы. Когда для повышения оперативной мобильности половину пусковой от M270 поставили на колесное шасси. То есть все отличия между M270 и HIMARS это лишь количество ракет в одном залпе, 12 против 6, а также шасси – гусеничное против колесного.

Возможности M270

Британская M270B1 может использовать любые боеприпасы для M270 или HIMARS. Включая баллистические ракеты ATACMS, правда, об их передаче речь не идет. А, как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон готов поставлять высокоточные снаряды M31A1 в большом количестве.

M31A1 оснащен 90-кг фугасной боевой частью, содержащей 160 тысяч поражающих элементов из вольфрама. Этот боеприпас может подрываться либо над целью, либо при контакте с землей, либо после пробития препятствия. А подтвержденная точность, которая обеспечивается спутниковой и инерциальной системами наведения, составляет около 3 метров.

Что касается дальности стрельбы, то большинство американских спецификаций указывают этот параметр на уровне 70 км. Хотя в сообщении британского правительства указано "до 80 км". Германия для своих M270, которые носят в Бундесвере название MARS II, но используют аналогичные ракеты, указывает максимальную дальность в 84 км.

Характеристики M270

Хотя M270 это название комплекса, включающего пусковую, транспортную и командную машину, ниже приводим ТТХ только пусковой, имеющую индекс M993.