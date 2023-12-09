По его словам, немецким властям необходимо принять решения, которые обеспечат поддержку Украине при любых обстоятельствах.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Как сообщает n-tv, на конференции Социал-демократической партии Германии Шольц призвал к настойчивости в поддержке Украины.

"Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время", – заявил он.

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Шольц подчеркнул, что важно, "чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени", а именно "продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе".

Немецкий канцлер добавил, что вторжением в Украину в 2022 году Россия положила конец общему пониманию мира и безопасности в Европе. Должна быть ясность, что "границы в Европе больше не будут передвигаться силой".

Шольц также отметил, что Германия должна быть готова к тому, что ей придется делать еще больше, "когда другие ослабнут", намекая на политическую ситуацию в США перед президентскими выборами в следующем году. Поэтому с немецкой стороны должны быть приняты решения, "чтобы мы были в состоянии это сделать".

"Президент Путин не может ожидать, что мы отступим", – подчеркнул Шольц.

Германия помогает Украине

Как сообщал УНИАН, Германия передала Украине новую военную помощь, в которую вошли боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики.

В ноябре 2023 года Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине в рамках дотаций на 2024 год. Военная помощь Киеву на 2024 год составит 8 млрд евро.

Ранее Германия предоставила Украине 5 реактивных систем залпового огня MARS II, 18 боевых танков Leopard 2A6, 80 боевых машин пехоты MARDER, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 3 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и 2 пусковые установки IRIS-T SLS, систему противовоздушной обороны Patriot и две пусковые установки Patriot, а также другие виды вооружения и техники.

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