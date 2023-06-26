У Лукашенко утверждают, что не знают, находится ли Пригожин в Беларуси.

Главаря российской частной военной компании "Вагнер" - путинского повара Евгения Пригожина - заметили в Беларуси.

Пригожина видели в минском отеле, сообщает Telegram-канал BRIEF. "Евгений Пригожин замечен в отеле Green City в Минске", - отмечается в сообщении. Корреспондент RTVI уже связался с сотрудниками этого отеля, но не узнал какую-то информацию о Пригожине.

"Информация о гостях конфиденциальна, даже если бы он у нас проживал, я бы не могла вам такие данные предоставить", - сообщили журналисту в отеле.

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В пресс-службе псевдопрезидента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник днем, 26 июня, сказали, что не знают, прибыл ли главарь наемников на беларускую территорию, пишет "Фонтанка SPB Online" в Telegram. "Нет подобной информации", - утверждал сотрудник пресс-службы.

Стоит отметить, что сведения насчет пребывания Пригожина в Беларуси могут быть просто информационным вбросом.

Между тем появилась информация, что в Новосибирске центр ЧВК "Вагнер" возобновил набор людей в свои ряды, пишет ТАСС.

Последствия бунта Пригожина в РФ - что стоит знать

"Вагнеровцы" в конце июня якобы решили наказать военное руководство РФ за уничтожение оккупантов, взяли под контроль Ростов-на-Дону, Воронеж, начали двигаться в сторону Москвы и даже ликвидировали, в частности, несколько вертолетов и военный самолет.

Бунт "Вагнера" закончился так же резко, как и начался - Евгений Пригожин с ведома Владимира Путина поговорил с Александром Лукашенко, получил гарантии безопасности и отправится в Беларусь. После этого путинский "повар" не выходил на связь.

Британский генерал Ричард Даннат полагает, что наемники могут принять участие в новой атаке РФ на Киев с беларуской территории. По словам командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева пересечение нашей границы на севере для противника будет самоубийством.