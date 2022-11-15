Лидеры подчеркивают, что "вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики".

В проекте 16-страничной совместной декларации лидеров G20, которую могут принять в скором времени, указано, что большинство членов резко осудили войну в Украине.

"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике", – говорится в проекте документа, который цитирует Reuters.

Предполагают, что Россия выступила против этой формулировки. Европейский дипломат в комментарии агентству отметил, что "были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Видео дня

Associated Press также сообщает, что в проекте заявления лидеры "самым решительным образом осуждают агрессию Российской Федерации" и "требуют ее полного и безоговорочного ухода с территории Украины", что повторяет позицию, выраженную в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта.

Кроме того, в заявлении члены G20 также выразили глубокую озабоченность по поводу вызовов для глобальной продовольственной безопасности в связи с войной.

Также в документе отмечается, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности. Тем не менее, лидеры подчеркивают, что "вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики".

Они также призвали обеспечить независимость центральных банков, чтобы они продолжали усилия по обузданию стремительно растущей инфляции.

Напомним, агентсво ранее DPA сообщало, что Россия может согласиться с включением в итоговую декларацию саммита G20 пассажа с осуждением войны против Украине, поскольку "Москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку своего партнера Китая, когда речь идет об Украине".

Саммит G20 – последние новости

Саммит G20 проходит 15-16 ноября в Индонезии. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к лидерам "Большой двадцатки". В своем выступлении он подчеркнул, что настало время, когда войну РФ против Украины можно остановить.

Он заявил, что для завершения войны РФ должна вывести свои оккупационные войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный нашему государству, и подтвердить территориальную целостность нашей страны.

Президент РФ Владимир Путин не принимает участие в саммите. Россию на встрече лидеров Группы двадцати представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Из-за присутствия представителя РФ лидеры отказались от совместной фотосессии.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что отсутствие Путина это не помешает другим странам критиковать захватническую войну России против Украины и призывать РФ вывести войска из Украины. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что намерен "бросить вызов" российскому президенту на саммите G20 в Индонезии.

Накануне саммита президент США Джо Байден провел первую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидеры обсуждали, в частности, Украину. Они передали России сигнал о неприемлемости угроз ядерным оружием. Си и Байден "подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине",

Также Цзиньпин провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита. По итогам Макрон заявил, что страны "настроены решительно" в отношении прекращения войны в Украине. Си, называющий войну "кризисом", продолжил избегать осуждения действия России и подчеркнул, что выступает за мирные переговоры и прекращение огня.

Вас также могут заинтересовать новости: