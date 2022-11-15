Макрон по итогам переговоров сообщил, что страны готовы к сотрудничеству для прекращения войны в Украине.

Лидер КНР Си Цзиньпин провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на Бали.

Китайский лидер Си вновь призвал к мирным переговорам и избежал осуждения России, сообщает китайский государственный вещатель CCTV.

"Си подчеркнул, что позиция Китая по кризису в Украине является четкой и последовательной, выступил за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры", – говорится в сообщении.

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Макрон по итогам переговоров сообщил, что страны готовы к сотрудничеству для прекращения войны в Украине.

"Вместе с президентом Си Цзиньпином мы призываем уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Последствия этого конфликта выходят за пределы европейских границ: мы их преодолеем благодаря тесной координации между Францией и Китаем", – отметил он в Twitter.

Также, по словам французского лидера, "Франция и Китай настроены решительно" относительно прекращения эскалации и преодоления последствий войны в Украине.

Позиция Китая по войне в Украине

Китай постоянно призывает к прекращению боевых действий в Украине, но отказывается осуждать вторжение России. Вместо этого Пекин обвиняет США и НАТО в конфликте.

Китай, как и Индия, длительное время воздерживался от любой критики в адрес РФ. Однако во время Шанхайского экономического саммита, который проходил в Узбекистане в сентябре 2022 года, премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. Тогда же стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин выразил Путину свою обеспокоенность затянувшейся войной в Украине.

10 октября, после массированного обстрела Украины, Китай и Индия, которые ранее воздерживались от критики войны, развязанной Россией, публично призывали к деэскалации и диалогу.

В начале ноября китайский лидер Си Цзиньпин провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, на которой предостерег Россию от применения ядерного оружия и угроз его использования. При этом Си избегал прямых упоминаний Москвы.

В начале этого года, за несколько недель до вторжения России в Украину, Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин объявили о "беспредельном" партнерстве. Уже в июле посол Китая в США Цинь Ган пытался опровергнуть заявления из совместной декларации Китая и России.

По состоянию на начало ноября, по сообщениям Пентагона, Китай не поставлял России оружие или другую военную помощь России. Также Пекин избегал прямой финансовой помощи, которая могла бы спровоцировать санкции со стороны Вашингтона.

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