США и Канада объявили о новых санкциях в отношении РФ накануне саммита G20.

15-16 ноября 2022 года в Индонезии состоится саммит "Большой двадцатки" (G20). Представители стран-участниц саммита уже прибыли на остров Бали и сделали ряд заявлений, которые касаются, в том числе, войны в Украине.

УНИАН собрал ключевые моменты и заявления политиков об Украине накануне саммита.

Отмечается, что отказ Москвы назвать свое вторжение в Украину войной может стать камнем преткновением для общего коммюнике саммита G20. По данным издания Bloomberg, этот вопрос может вызвать противостояние между Россией и Китаем и странами-партнерами Украины.

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При этом позднее стало известно, что после напряженных переговоров по преодолению разногласий об уровне критики России за ее войну против Украины дипломаты G20 согласовали предложенное коммюнике для своих лидеров во время встречи 15 ноября на Бали.

Как пишет Bloomberg, один из дипломатов, привлеченных к составлению коммюнике, предупредил, что все еще не полностью согласовано, поскольку была достигнута лишь устная договоренность. Он добавил, что лидеры стран G20 должны утвердить окончательную формулировку совместного заявления.

В то же время немецкое агентство DPA сообщило о том, что Россия может согласиться с тем, что в итоговую декларацию саммита G20 будет включен пассаж с осуждением войны против Украины.

"Одобрение Россией проекта текста рассматривается как возможный признак того, что Москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку своего партнера Китая, когда речь идет об Украине", – пишет издание.

Кроме того, 12 ноября, появилась информация о том, что лидеры стран "Большой двадцатки" не будут участвовать в традиционной совместной фотосессии на саммите в Индонезии из-за присутствия представителя России. Отмечается, что премьер-министр Британии ранее выразил отказ участвовать в фотосессии, если от России на саммит приедет Путин. Однако тот факт, что РФ будет представлять не Путин, а глава МИД РФ Сергей Лавров, не изменил позицию стран по поводу общего фото.

Само же отсутствие Путина на саммите также не осталось без внимания. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это не помешает другим странам критиковать захватническую войну России против Украины и призывать РФ вывести войска из Украины.

Он также отметил, что понимает, почему президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20. При этом он считает, что кремлевскому диктатору необходимо лично выслушать критику в свой адрес.

"Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное, поэтому его там не будет", – заявил Шольц.

Сообщается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов (более $375 млн), а также введении новых санкций против 23 граждан РФ.

"Пока Россия продолжает свое жестокое и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет и дальше стоять бок о бок с украинским народом и нашими союзниками, защищая наши общие ценности мира, демократии и прав человека. Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы поддержать Украину и привлечь к ответственности Россию", – отметили на сайте канадского правительства.

Направляясь на саммит G20, американский президент Джо Байден прокомментировал освобождение Херсона от российских оккупантов и назвал этот факт значительной победой Украины. Он подчеркнул, что США не будут участвовать ни в каких переговорах без Киева.

"Прежде всего, это была значимая победа для Украины, и я не могу не приветствовать мужество, решимость и боеспособность украинского народа и украинских военных. Я имею в виду, они действительно были потрясающими", – отметил Байден, пообещав, что США и дальше будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время общения с журналистами на саммите "Большой двадцатки" заявила, что США продолжают вводить санкции против всех, кто помогает России вести вооруженную агрессию против Украины. Она отметила, что Штаты готовятся реализовать ограничения против транснациональной сети людей и компаний, которые помогали РФ приобретать военные технологии и оборудование.

Кроме того, накануне саммита президент США Джо Байден провел первую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Во время беседы они поговорили и об Украине.

"Президент Байден упомянул жестокую войну России против Украины и безответственные угрозы России применить ядерное оружие. Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", – отметили в заявлении Белого дома.

Примечательно, что глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж считает, что Украина станет главной темой саммита G20. Он подчеркнул, что война России против Украины привела к росту цен на продукты во всем мире.

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