70-летний Фрэнк Ротвелл отправился 12 декабря с Канарских островов и пересек финишную прямую на острове Антигуа в Карибском бассейне 6 января.

Житель Великобритании Фрэнк Ротвелл стал самым старым человеком, который в одиночку прошел на лодке 3 тысячи миль через Атлантический океан. Он собрал более 640 тысяч фунтов стерлингов на исследование деменции.

Читайте такжеВ Индии из-за аварии на плотине пропали около 150 человекОб этом пишет The Guardian.

70-летний Фрэнк Ротвелл отправился 12 декабря с Канарских островов и пересек финишную прямую на острове Антигуа в Карибском бассейне 6 января, воссоединившись со своей женой Джудит.

По его словам, пересечение финишной линии было "абсолютно эйфорическим моментом", поскольку он собрал более 648 тысяч фунтов стерлингов для исследования Альцгеймера в Великобритании в знак уважения к своему зятю Роджеру, который погиб от этой болезни в возрасте 62 лет.

По его словам, процесс подготовки и тренировок занял 18 месяцев.

"Во время путешествия я получил душевные сообщения от людей, которые имели подобный опыт, как и мой, поэтому я надеюсь, что я тоже каким-то образом помог другим семьям", - рассказал он.

Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первые 500 тысяч фунтов стерлингов пожертвований.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН