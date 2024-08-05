Генерал Бертран Тужуз заявил, что ЕС необходимо усилить военную мобильность, но это непростая задача.

Если Европа хочет сдержать возможную российскую агрессию, ей нужно гораздо лучше справляться с перемещением танков, войск и боеприпасов по всему континенту, сказал высокопоставленный французский генерал изданию POLITICO.

Во время Холодной войны страны привыкли перемещать военное снаряжение: задача, которая тогда была "очень простой", но "постепенно стала чрезвычайно сложной", сказал генерал Бертран Тужуз, отвечающий за недавно созданное сухопутное командование французской армии в Европе.

"Абсолютно необходимо вернуть военную мобильность в сознание европейцев, и для этого нам нужно практиковаться", - добавил он.

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По его словам, если Россия нападет на страну НАТО, европейские и американские солдаты должны будут как можно быстрее добраться до восточного фланга альянса.

Однако нынешние препятствия для быстрого перемещения включают в себя длительные и фрагментированные административные процессы для перевозки военной техники через границы; неадекватную инфраструктуру - включая мосты и туннели - для перемещения бронетехники; и нехватку транспортных возможностей, таких как железнодорожные вагоны.

В мае министры иностранных дел ЕС призвали столицы реализовать Обязательство блока по военной мобильности, которое включает обязательства по инвестированию в инфраструктуру и обеспечению приоритетного доступа к автомобильным, железнодорожным и другим видам транспорта для вооруженных сил.

В июне Франция объявила, что присоединится к соглашению, уже подписанному Польшей, Германией и Нидерландами, о создании военного транзитного коридора. В июле Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о намерениях по трансграничному сотрудничеству в области военной мобильности.

Французская армия болезненно осознала, насколько сложно пересечь Европу весной 2022 года, когда она развернула батальон в Румынии в ответ на вторжение России в Украину.

"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. На Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не разрешено пересекать Германию. Это просто невероятно", - вспоминает Тужуз.

Помимо административной нагрузки, солдаты заржавели в важных навыках.

Французская армия, которая провела последние десятилетия, сражаясь в Афганистане и регионе Сахеля в Западной Африке, не загружала военное снаряжение в поезда около 20 лет, сказал французский генерал.

Менеджеры железнодорожных станций SNCF, французской национальной железнодорожной компании, также были в неведении.

"Мы возвращаемся к тому, что мы знали, как делать, но полностью забыли", - сказал Тужуз.

Франция развернула войска в Румынии в рамках более широких усилий НАТО по укреплению своей восточной обороны и надеется использовать регулярную ротацию войск и оборудования, чтобы заново освоить искусство военных перевозок.

Дорога, море, железная дорога

Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, поскольку транспортные и таможенные правила в значительной степени являются национальной прерогативой.

"Вы откровенно нападаете на государственный суверенитет", когда решаете "довольно деликатные" вопросы, такие как кто может транзитом проходить через страну, таможенные пошлины и какое оружие может находиться на борту, сказал он.

Он хочет, чтобы политики в первую очередь сосредоточились на железнодорожном транспорте.

"Железные дороги по-прежнему остаются самым практичным способом перемещения танков. Именно на этом нам нужно сосредоточиться", - пояснил он.

Одна из идей - сократить плату за доступ. Тужуз сказал, что в настоящее время французские военные должны платить 30 миллионов евро в год, чтобы гарантировать круглосуточный доступ к поездам, курсирующим через континент.

"Мы надеемся, что... мы сможем обеспечить доступ к поезду без необходимости платить", - сказал он.

Франция также должна улучшить свою транспортную инфраструктуру.

"Когда испанская или португальская бригада захочет пройти транзитом в Словакию, есть высокая вероятность, что она пройдет через Францию", - сказал Тужуз.

Американские войска также регулярно отрабатывают перемещение солдат и транспортных средств по Европе и часто проверяют французские порты.

Войска НАТО в Европе

Украина намерена согласовать с Организацией Североатлантического договора (НАТО) создание коалиции из числа соседних стран для перехвата российских ракет в украинском небе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы должны прорабатывать еще технические возможности и чтобы было применение другой авиации соседних стран против тех или иных ракет, которые направляются (Россией - УНИАН)... Да, они бьют по Украине, но они бьют в направлении наших соседей-партнеров. Безусловно, прежде всего стран Альянса", - сказал Зеленский.

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