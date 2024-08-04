Глава государства поручил дипломатам наработать возможность проведения заседания Совета Украина-НАТО для рассмотрения этого вопроса.

Украина намерена согласовать с Организацией Североатлантического договора (НАТО) создание коалиции из числа соседних стран для перехвата российских ракет в украинском небе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в общении с журналистами.

"Мы должны прорабатывать еще технические возможности и чтобы было применение другой авиации соседних стран против тех или иных ракет, которые направляются (Россией - УНИАН)... Да, они бьют по Украине, но они бьют в направлении наших соседей-партнеров. Безусловно, прежде всего стран Альянса", - сказал Зеленский.

В то же время, президент считает, что такое решение наверняка для партнеров будет сложным.

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"Они всегда боятся вероятной эскалации. Мы боремся с этим. Будем работать над этим", - отметил Зеленский.

При этом, как сказал президент, он считает неплохим вариантом для рассмотрения этого вопроса созыв заседания Совета Украина-НАТО.

"Я думаю сегодня над этим и уже дал задание соответствующим нашим дипломатам работать с НАТО, чтобы была такая встреча наработана, и дата, когда мы сможем проговорить именно этот вопрос. Я думаю, что такой коалиции нам, на сегодня, очень не хватает", - подчеркнул Зеленский.

Также он считает большой ответственностью для одной из стран-соседей, чтобы взять на себя такие обязательства и помогать Украине сбивать ракеты.

"Я считаю, что это безусловно надо было сделать и давно. Но, я думаю, что есть еще и такой инструмент. Я хочу его попробовать, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможности такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага", - подчеркнул Зеленский.

Защита украинского неба соседними странами

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. В Польше отмечают, что по этому поводу будут говорить со странами-членами НАТО.

В то же время, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что эскалация конфликта не была бы полезной ни для Украины, ни для Польши.

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