Переизбрание действующей главы ЕК на должность может оказаться под вопросом в связи с ростом в ЕС популярности правых партий.

Нынешняя глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен остается главным фаворитом на переизбрание на должность. Об этом сообщает Politico со ссылкой на многочисленные источники в ЕС.

В то же время издание напоминает, что в прошлом году на короткий момент казалось, что кандидатура фон дер Ляйен на второй срок может иметь проблемы. Так, во время внеплановой поездки в Израиль в октябре она стояла рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выражала безоговорочную солидарность в борьбе его страны против ХАМАС.

"Ее заявление было бы неуместным в устах президента США или, собственно, немецкого политика (которым, в конце концов, была фон дер Ляйен до того, как она вступила в должность). Но высказывание руководителя одного из самых мощных учреждений Европейского Союза по одной из самых противоречивых тем в блоке вызвало наибольшую негативную реакцию за четыре года ее пребывания в должности", - пишет СМИ.

В то же время, отмечают аваторы материала, сейчас позиция фон дер Ляйен снова твердая - не извиняясь и не отступая, она выдержала политический шторм и вышла, если не сильнее, чем когда-либо, то по крайней мере невредимой.

"Она не только остается фаворитом на второй срок на посту президента комиссии: ни один другой кандидат, кажется, не имеет шансов заменить ее, когда лидеры ЕС встретятся этим летом, чтобы разделить главные должности в блоке", - говорится в статье.

Так, в разговорах с десятками чиновников и дипломатов ЕС мало кто высказывал журналистам серьезные сомнения, что фон дер Ляйен получит второй срок, "если она этого хочет". При этом несмотря на то, что безоговорочная повторная "коронация" остается вероятным результатом, "все еще есть шанс, что ее ждет сюрприз".

"Чтобы вступить в должность, кандидатура фон дер Ляйен должна быть выдвинута европейскими лидерами и подтверждена Европейским парламентом. ... С нарастающей поддержкой ультраправых по всей Европе фон дер Ляйен может быть трудно повторить свой успех", - пишет издание, ссылаясь на французского депутата Европарламента от одной из проевропейских партий.

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