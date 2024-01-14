Недавно Шольц предупредил страны-члены Евросоюза, что они посылают недостаточно военной помощи Киеву.

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил недовольство президенту Франции Эмманюэлю Макрону относительно его недостаточной помощи Киеву.

Как отметило издание Telegraph, в целом напряженность в отношениях между Шольцем и Макроном связана с такими вопросами как энергетические субсидии, импорт китайских электромобилей, оборонная политика и Украина. Эти разногласия грозят сорвать совместные действия Евросоюза.

Недавно Шольц предупредил страны-члены Евросоюза, что они направляют недостаточно военной помощи Киеву, намекая на Макрона, чья поддержка значительно отстает от уровня поддержки Берлина.

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"Отношения пока не совсем работают. Немцы считают, что французы делают недостаточно для Украины... и они правы", - рассказал о ситуации один из европейских дипломатов.

Помощь Франции Украине

Франция начнет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Первые летчики должны прибыть во Францию уже в ближайшие месяцы. После обучения во Франции они будут учиться на курсах, организованных другими государствами-партнерами.

А вчера президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Во время встречи Зеленский и глава французского МИДа среди прочего обсудили оборонные потребности Украины.

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